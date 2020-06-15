США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана», — заявил он. «Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», — добавил Помпео.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, «которые были доказаны в суде и приняты судом». При этом он не стал комментировать решение суда и дальнейшую судьбу Уилана.(ТАСС)