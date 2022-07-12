Американские власти опубликовали список из 18 стран, через которые Россия пробует наладить параллельный импорт санкционных товаров.

Помимо Китая и Турции, о которых часто пишут СМИ в контекте попыток Москвы обойти ограничения, в перечне есть государства бывшего СССР: Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Также в списке указаны Бразилия, Индия, Израиль, Мексика, Сербия, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа, Сингапур, Тайвань.

По мнению Минфина США, эти страны являются «перевалочными пунктами» России и Беларуси.