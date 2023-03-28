Палата представителей США приняла в понедельник , 27 марта, законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Законопроект под заголовком «КНР не развивающаяся страна»

был одобрен единогласно 415 голосами, указывает издание The Hill.

Законопроект предписывает госсекретарю «добиваться изменения статуса Китайской Народной Республики с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну во всех международных организациях, в которые входят как США, так и Китай» и при подписании любых международных соглашений, стороной которых являются США.

Как полагают законодатели, вне зависимости от того, увенчаются ли эти попытки успехом, США следует добиваться того, чтобы Китай не пользовался «режимом преференций» и не получал «помощь в организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны». Предполагается, что власти США должны отчитываться перед Конгрессом об усилиях по реализации всех указанных мер.

По размерам экономика Китая уступает только американской, к Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сделать и с КНР, заявила один из авторов законопроекта Янг Ким. Китай «злоупотребляет своим статусом развивающейся страны», получая «помощь в развитии и займы от международных организаций», — отметила она. (DW)