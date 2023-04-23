Дональд Лу возглавляет американскую делегацию, цель которой развить успех визита в регион госсекретаря Энтони Блинкена в феврале, направленный на укрепление связей со странами Центральной Азии.

По сообщениям внешнеполитического ведомства, в Бишкеке помощник госсекретаря встретится с высшими должностными лицами правительства Кыргызстана, а также с представителями экономического сектора и членами гражданского общества. Основными темами встречи станут поддержка США экономики Кыргызстана, расширение экономических прав и возможностей женщин, права человека и свобода прессы.

Затем Дональд Лу отправится в Душанбе, где обсудит с правительственными чиновниками общие проблемы и цели, в том числе — в сфере безопасности. Он также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана.

В Бишкеке и Душанбе помощник госсекретаря Дональд Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости этих двух постсоветских государств Центральной Азии. (Голос Америки)