Власти США ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний из разных стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к усилиям по обходу антироссийских санкций. Об этом сообщил в среду американский Минфин.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер — прим. ТАСС) ввело полные блокирующие санкции в отношении 22 физических и юридических лиц из разных стран, которые связаны с поддерживающей российский ВПК сетью уклонения от санкций», — говорится в пресс-релизе. Как отметили при этом в Минфине, всего за последний год Вашингтон ввел санкции против более чем 100 физлиц и компаний, «занимающихся деятельностью по обходу международных санкций и мер экспортного контроля в отношении РФ».

«Отчаянные попытки РФ использовать доверенных лиц для обхода санкций США демонстрируют, что рестрикции сделали в значительной степени более трудным и дорогостоящим для российского ВПК пополнение запасов военной машины [президента РФ Владимира] Путина. <…> Санкции против доверенных лиц — это один из множества шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предпринимают и продолжат предпринимать для ужесточения реализации санкций в отношении российского оборонного сектора», — утверждал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, слова которого приводятся в сообщении.