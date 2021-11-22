Мы внимательно следили за напряженностью между Азербайджаном и Ираном и были сильно обеспокоены этим.

Oб этом заявил посол США в Азербайджане Ли Литценбергер.

По его словам, Азербайджан – единственная страна, граничащая как с Россией, так и с Ираном, и порой эти географические условия могут создавать проблемы: «Мы очень рады, что ситуация уже стабилизировалась. Заметно то, что отношения нормализовались, Иран предпринял шаги в этом направлении, адаптировал свою линию к ситуации и изменил свой курс».

Дипломат добавил, что США желают стабильности и мира для Азербайджана.

Посол подчеркнул, что с прошлого года после окончания конфликта на южных границах наблюдалось увеличение контрабанды наркотиков: «Но хорошей новостью является то, что таможенные и пограничные службы Азербайджана в борьбе с контрабандой наркотиков еще больше усилили свои возможности. С удовольствием хочу отметить, что техника и оборудование, которое они использовали, были предоставлены со стороны США. Есть программа США в связи с помощью Азербайджану в обеспечении безопасности своих границ. Перечень этого технического оборудования широкий. Также в поддержку США входят и тренинги для сотрудников таможенных и пограничных служб Азербайджана. В то же время мы оказываем Азербайджану эту поддержку для защиты очень важной энергетической инфраструктуры в Каспийском море. Предоставленная нами техника позволяет осуществлять контроль за энергетической инфраструктурой Азербайджана на Каспии. Несколько недель назад с помощью предоставленных нами Азербайджану радаров в Каспийском море было задержано судно, перевозящее контрабандные сигареты. Искренне рад тому, что оказываем поддержку возможностям Азербайджана для осуществления контроля и защиты своих границ. Это и в наших интересах. Мы поддерживаем независимость Азербайджана».