Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что работа американской администрации над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы находится «в самом разгаре», и пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шульца.

Американцы предупреждают, что в случае обострения вокруг Украины могут быть нарушены поставки российского газа, и ищут по всему миру партии сжиженного топлива, которое можно было бы оперативно перенаправить в европейские страны.

«Европе еще предстоит пройти определенный путь, чтобы снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать энергопоставки. Президент (США Джо) Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации», — сказал Салливан в интервью NBC.