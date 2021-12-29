Посольство США в Ереване объявило открытый конкурс предложений, направленных на «развитие демократии» в Армении. Общий объем финансирования программы составит $400 тысяч, передает RT.

«Эта программа нацелена на поддержку инициатив, направленных на развитие демократии, поощрение соблюдения прав человека и содействие гражданскому воспитанию в Армении», — говорится в тексте документа.

В описании гранта указывается, что особое внимание будет уделено инициативам по поддержке независимых СМИ, «вовлечению молодежи в развитие гражданского участия, политических обсуждений и социальной ответственности в Армении», а также по «укреплению свободы в интернете».