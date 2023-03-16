Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не собираются придерживаться ограничений, введенных РФ в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи со специальной военной операцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Они могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят. Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях».

Ранее стало известно, что специалисты Министерства обороны Российской Федерации нашли в Черном море упавший американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper в день происшествия 14 марта.

15 марта Пентагон сообщил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.