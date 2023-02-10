Война развязанная Россией против Украины подорвала усилия в рамках Минской группы ОБСЕ, но США по-прежнему привержены различным форматам урегулирования в Карабахе. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом не только для этой [американской] администрации, но и для госсекретаря [Энтони] Блинкена в частности, о чем свидетельствует его прямое <…> взаимодействие по этим вопросам непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана, — сказал он. — США по-прежнему твердо привержены взаимодействию во всех направлениях по продвижению мира, будь то [взаимодействие] на двусторонней основе, через механизмы в рамках ЕС или же через ОБСЕ. Как я уже сказал, содействие миру на Южном Кавказе остается для нас постоянным приоритетом».

Пател заявил, что война в Украине «подорвала ряд перспектив» по продуктивной работе в формате Минской группы ОБСЕ. Так Пател прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в пятницу заявила, что Москва приветствовала бы диалог Баку, Еревана и Тбилиси при отсутствии влияния Вашингтона и Брюсселя, которые «стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана».

30 января в интервью агентству Арменпресс глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Еревану интересно развитие трехстороннего диалога стран Южного Кавказа, тбилисская платформа рассматривается Арменией в сфере трехсторонних дискуссий.

Ранее Грузия не раз выступала посредником в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Так, при посредничестве Тбилиси в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Армении и Азербайджана, которая состоялась в столице Грузии 16 июля прошлого года. (ТАСС)