Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить Замбии $505 млн в рамках программы двусторонней помощи. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

«Визит вице-президента [Камалы Харрис] в Лусаку демонстрирует приверженность США развитию сотрудничества с Замбией. <…> В поддержку этих важных двусторонних отношений администрация [президента США] намерена выделить более $505 млн в качестве двусторонней помощи в 2024 финансовом году», — указано в документе. Отмечается, что стороны намерены «стимулировать экономические преобразования, инвестировать в программы по развитию демократии и управления, наращивать совместную работу в областях глобального здравоохранения и инноваций в сфере защиты окружающей среды».

Харрис с 25 марта находится с визитом в Африке. Харрис уже посетила Гану и Танзанию и 31 марта направится в Замбию. В Вашингтон вице-президент США вернется 2 апреля. Соединенные Штаты в последнее время активизируют контакты с Африкой в связи с геополитическим кризисом вокруг Украины. Сравнительно недавно континент посетили также госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, первая леди США Джилл Байден и постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. (ТАСС)