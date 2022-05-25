Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну помощь по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Об этом сообщает официальный аккаунт Госдепа США в Telegram.

Отмечается, что госсекретарь и премьер-министр обсудили позитивную динамику в направлении мира на Южном Кавказе. Блинкен выступил за продолжение диалога Армении и Азербайджана, в том числе их лидеров при посредничестве Европейского союза. Вашингтон готов помочь в урегулировании споров на Южном Кавказе, в том числе в рамках нашей роли Сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Блинкен также отдельно подчеркнул важность нормализации отношений между Арменией и Турцией для обеспечения мира, стабильности и процветания всего региона.

Ранее Пашинян и президент Азербайджана в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по делимитации границ.