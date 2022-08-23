США на День Независимости Украины, 24 августа, объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на $3 миллиарда.

Об этом сообщает AP со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По словам собеседников, средства пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Однако не исключается, что в течение года они еще не появятся на поле боя.

Деньги также пойдут на обучение и оснащение украинских военных, чтобы обеспечить их боеспособность «на долгие годы».

Отмечается, что этот пакет военной помощи отличается от предыдущих. Новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то же время предыдущие пакеты были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах. (УНИАН)