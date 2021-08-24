Соединенные Штаты осуждают действия военных в Мьянме и поддерживают местных жителей в их борьбе за возвращение страны на путь демократии. Об этом заявила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).

«Мы крайне встревожены действиями военной хунты в Мьянме, осуждаем происходящее там насилие и репрессии», — сказала Харрис. Вашингтон, по ее словам, «поддерживает жителей в усилиях по возвращению страны на путь демократии». Кроме того, вице-президент выразила надежду, что «и другие государства ИТР поддержат позицию США по данном вопросу».

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более 960 человек.