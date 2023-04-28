«Соединенные Штаты поддерживают создание в Сирии террористического государства».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию «Hurriyet».

Он отметил, что США обеспокоены тем, что Турция начинает переговоры с сирийским режимом: «Знают, что мы боремся с террористической организацией, которую они поддерживают. Эта организация пытается расколоть Сирию. Наша связь с режимом представляет для них серьезную угрозу. США отказались от платформ, созданных для стабильности в Сирии. Они продолжают только платформу, связанную с ИГИЛ».

Министр также добавил, что переговоры о дате встречи глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана продолжаются: «Мы хотели, чтобы встреча состоялась раньше, а не за несколько дней до выборов, если это возможно. Согласно полученной от российской стороны информации, мы прогнозируем проведение четырехсторонней встречи до выборов».