Идея опустить железный занавес для граждан России, высказанная президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержанная рядом европейских стран, не встретила понимания в Вашингтоне.

США не будут вводить тотальные визовые запреты для граждан РФ, чтобы оставить открытым путь для диссидентов и лиц, чьи права нарушаются, заявил Reuters в понедельник чиновник Госдепартамента.

«Мы дали ясно понять, что важно прочертить линию между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России», — пояснил он.

С идеей прекратить выдачу шенгенских виз россиянам Зеленский выступил 8 августа, заявив, что все население РФ несет ответственность за войну, поскольку «выбрало такое правительство и не борется с ним». Россияне должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», говорил президент Украины. (moscowtimes.ru)