Усиленная поддержка союзников в военной сфере еще больше укрепляет НАТО в разных направлениях — на суше, на море и в воздухе.

Как передает #, об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Мы еще раз заявляем, что статья 5 Устава НАТО является священной: нападение на одного означает нападение на всех, и мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Мы, США, делаем то, что говорим. США усиливают свое военное присутствие на европейском континенте в рамках НАТО», — добавил Байден.

Байден напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин вместе с союзниками из 50 стран работал над пакетом поддержки Украины, проводил встречи по этому поводу. Он подчеркнул, что США направляют Украине артиллерию, противотанковые системы, системы противовоздушной обороны, и подчеркнул, что эта поддержка продолжается.

Байден заявил, что США лидируют в поддержке Украины: «С тех пор, как я пришел в офис, мы оказали почти 7 млрд. долларов финансовой поддержки для укрепления обороны и безопасности Украины. В ближайшие дни мы объявим об очередной финансовой поддержке на сумму 800 млн. долларов. Это включает в себя боеприпасы, артиллерию, противорадиолокационные системы, ракетные системы и т. д».