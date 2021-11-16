Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году.

Об этом, как передает Лента.Ru, сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.

WP пишет, что бойкот планируется с целью отреагировать на нарушения прав человека со стороны китайского правительства без ущерба для американских спортсменов. При этом отмечается, что указанная мера не связана с онлайн встречей Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, которая прошла 16 ноября.

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, в рамках дипломатического бойкота главы ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. В ответ на это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Вашингтоне не первый раз обсуждают бойкот в отношении Китая и других стран.