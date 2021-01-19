США объявили действия Китая в отношении уйгуров геноцидом

Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Такое заявление сделал во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР <…> совершала преступления против человечности <…> в Синьцзяне. <…> Кроме того, <…> я пришел к выводу, что КНР <…> осуществляла [там] геноцид», — утверждается в распространенном заявлении Помпео.

Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР ущемляются права и свободы местных жителей.