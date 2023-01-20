Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и намерены на следующей неделе ввести против нее новые санкции. Его слова на брифинге в пятницу передает ТАСС.

По словам Кирби, Министерство финансов страны квалифицирует группу «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками». Он также уточнил, что на основании данной квалификации США введут дополнительные санкции против организации и ее системы поддержки на нескольких континентах.