США обвинили Россию в нарушении правил деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что Россия нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

Ранее СМИ сообщили об инциденте в Сирии между российскими и американскими военными, в результате чего пострадали несколько военнослужащие США.

По данным Эллиота, утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль американских военных, в результате чего пострадал экипаж машины.

«Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — заявил Эллиот.