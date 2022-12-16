Вашингтон собирается обсудить с Евросоюзом возможности для ужесточения санкций против России.

Как передает RİA Novosti, такую информацию сообщил в своем пресс-релизе американский Минфин.

Уточняется, что замглавы ведомства Уолли Адейемо посетит Бельгию и Германию с 16 по 19 декабря, где обсудит с коллегами ужесточение антироссийских санкций.

«На встречах с правительственными коллегами замминистра Адейомо обсудит пути дальнейшего ужесточения наших санкций против России…, проконсультируется с союзниками о применении ценового потолка на российскую нефть», — указал Минфин.

Отметим, что замгламы Минфина США курирует антироссийские санкции. Также он является одним из главных кандидатов на место экономического советника американского лидера.