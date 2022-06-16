Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США не видят признаков оказания Китаем военной помощи России в Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Нет, мы не видели никаких признаков того, что Китай оказывает конкретную военную помощь России», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Филиппины договорились о создании коллективной системы обмена данными, в том числе персональной информации, закрыв ее для России и Китая. Она должна подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда входят РФ и КНР.

Предполагается, что в данную систему в дальнейшем пригласят ряд стран, не входящих в АТЭС, включая Великобританию и Бразилию. На этой основе собираются создать структуру передачи больших массивов различных данных, в частности экономических. Ожидается, что она будет сопоставима по масштабам с соответствующим механизмом, к примеру Евросоюза, сообщает издание.