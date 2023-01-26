Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не собираются исключать из поставок Украине никакие системы вооружений. Об этом он сообщила на регулярном брифинге, передает ТАСС.

Как отметила Сингх, говоря о том, что может быть передано в дальнейшем в рамках военной помощи Украине, США никогда не проводили какие-то черты.

«Мы не собираемся снимать что-либо с повестки. Мы предоставляем [Киеву] средства ПВО. <…> Что касается того, что будет дальше, я не стану забегать вперед», — сказала представитель американского Минобороны, отвечая на вопрос о возможности поставок в будущем истребителей в Украину.