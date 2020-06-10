США намерены построить ледокольный флот

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в меморандуме главы государства, направленном членам его администрации.

«Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике», — говорится в меморандуме.

Трамп поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, состоящего «по меньшей мере из трех тяжелых ледоколов тяжелого класса (PSC)».

Кроме того, предполагается строительство ледоколов среднего класса, но их число не уточняется.