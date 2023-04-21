Инструкторы из США приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техническому обслуживанию в ближайшие недели, так как США намерены как можно скорее направить эти машины в Украину для применения в боевых действиях.

Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Согласно информации, обучение будет проходить в течение 10 недель в Германии на полигоне Графенвер, куда в конце мая направят 31 американский танк. В подготовке примут участие 250 украинских военнослужащих.

Отмечается, что танки далее не будут переброшены в Украину. Вместо них Украина получит модернизированные боевые машины M1A1.

Агентство отмечает, что решение было принято на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне (Германия).