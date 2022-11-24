Венесуэла поможет смягчить ситуацию на мировом рынке, который до сих пор не знает, чем обернутся эмбарго на поставки российской нефти в Европу и потолок для ее цены. Ряд латиноамериканских стран и Франция договорились с властями Венесуэлы о возобновлении процесса политического урегулирования, в обмен Вашингтон готов разрешить американской Chevron снова вести там добычу нефти.

В выходные в Мехико должны начаться переговоры между правительством Венесуэлы и оппозиционными партиями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. Они начнутся с объявления об использовании на гуманитарные нужды и восстановление инфраструктуры $3 млрд, которые сейчас заморожены в зарубежных банках, затем в декабре власти и оппозиция должны заняться обсуждением политических вопросов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

После начала переговоров США готовы быстро выдать Chevron лицензию на возобновление работы в Венесуэле, где у нее есть несколько совместных предприятий с государственной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщают издания. По информации Reuters, это может произойти уже в понедельник-вторник.

«Между 25 и 26 ноября возобновится диалог между правительством [президента Николаса] Мадуро и венесуэльской оппозицией», – написал в Twitter президент Колумбии Густаво Петро, который общался с Мадуро.

Деградация нефтяного сектора Венесуэлы при власти коррумпированных правительств Мадуро и его предшественника Уго Чавеса привела к падению нефтедобычи. Ситуацию усугубили санкции США, введенные в ответ на политические репрессии и жестокое подавление властями массовых протестов против Мадуро. В этом году нефтедобыча, как ожидается, составит около 650 000 баррелей в сутки при официальной цели 2 млн баррелей. Еще в 2008 г. Венесуэла занимала 10-е место в мире по производству (почти 2,4 млн баррелей в сутки) и восьмое – по экспорту нефти.

Международные компании перестали работать в Венесуэле из-за национализации их активов, развала нефтяного сектора и системы госуправления, а затем – и введения санкций. Chevron осталась единственным крупным игроком, который может возобновить работу. Ее СП с PDVSA способны добывать 200 000 баррелей в сутки. (moscowtimes.ru)