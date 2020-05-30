США могут отправить войска в Африку из-за России

США могут отправить в Тунис дополнительный воинский контингент в том числе из-за действий России в Северной Африке, заявил глава Африканского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Стивен Таунсенд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам генерала, Вашингтон беспокоит безопасность в данном регионе из-за «раздувания Россией пламени ливийского конфликта». США изучают возможные варианты ответа, среди которых рассматривается применение бригады, добавил Таунсенд.

26 мая Африканское командование ВС США официально обвинило Россию в переброске своей авиации в Ливию. Американские военные указали, что в эту страну были перебазированы несколько МиГ-29 и Су-24, и опубликовали несколько фотографий. В Пентагоне утверждают, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.