В многостороннюю сделку по обмену заключенными между Россией и западными странами могут включить основателя ФБК Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чиновников нескольких государств.

Как передает РБК, по сведениям газеты, помимо Навального рассматриваются и другие осужденные российские оппозиционеры. Ранее находящийся в заключении по делу о фейках об армии Илья Яшин (Минюст признал его иноагентом) заявил, что откажется в случае предложения об его обмене, так как «обмен подразумевает эмиграцию».

Москва заинтересована в возвращении Вадима Красикова, пишет WSJ. Его в Германии приговорили к пожизненному сроку по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.

США хотят в рамках сделки вернуть журналиста WSJ Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана (оба граждане США, первый арестован по обвинению в шпионаже, второй приговорен к 16 годам по этой же статье).

Власти США не исключали обмен с Россией заключенными, госсекретарь Энтони Блинкен рассказывал в июле, что работа по этому вопросу продолжается. Белый дом даже рассматривал возможность ослабления санкций для возвращения заключенных-американцев, выяснил CNN. Однако проблемой может стать позиция Германии, поскольку в правительстве указывали, что осужденный за убийство не может быть обменян.