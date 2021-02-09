США использовали более 41 миллиона доз вакцин от COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что по состоянию на утро воскресенья в США было использовано 41,2 миллиона доз вакцин от COVID-19 и распределено по стране 59,3 миллиона доз.

Речь идет о вакцинах производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, сообщило ведомство.

Согласно субботним данным, было использовано чуть больше 39 миллионов доз вакцин и распределено 59,3 миллиона доз.

Ведомство сообщило, что по состоянию на воскресенье, 31,6 миллиона человек получили одну дозу, а 9,1 миллиона человек – две дозы вакцины.

В общей сложности 4,8 миллиона доз было использовано в лечебных учреждениях длительного пребывания, сообщили CDC. (Голос Америки)