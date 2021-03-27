США ищут способ разблокировать Суэцкий канал

Власти США пытаются найти способ снять с мели контейнеровоз Ever Given для разблокировки движения в Суэцком канале. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на президента США Джозефа Байдена.

Байден отметил, что США имеют возможности, недоступные большинству стран.

«Мы изучаем, какую помощь можем оказать», — сказал Байден.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. По этой причине движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

 

| 2021-03-27T09:34:54+04:00 27 марта 2021, 10:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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