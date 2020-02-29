США и «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Как сообщает ТАСС, церемония подписания проходит в субботу в Дохе.

После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с террористической группировкой «Аль-Каида».

«Какие шаги «Талибана» сделают сделку успешной? В первую очередь, сдержите свои обещания, разорвите связи с «Аль-Каидой» и другими террористами, — сказал он. — Поддержите борьбу против террористической группировки «Исламское государство».