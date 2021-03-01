США и Канада планируют совместно противостоять России и Китаю

Президент США Джозеф Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы наоборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом пишет Wall Street Journal.

«США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая», — говорится в сообщении.

Тем не менее издание отмечает, что система уже устарела. Имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны на работу с новейшими российскими и китайскими ракетами. (Gazeta.ru)

| 2021-03-01T09:14:21+04:00 1 марта 2021, 10:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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