В Москве после долгого перерыва большая радость. Ненавистная Америка потерпела в Афганистане поражение. И вот весь пропагандистский аппарат на какое-то время забыл про Украину, про так называемую русофобию в государствах Центральной Азии. И это не удивительно. Такого пропагандистского хлеба пришлось так долго ждать.

Если отвлечься от пропагандистских клише, то особо радоваться московской информационной машине не стоит.

Да, США потерпели поражение, но никак не военное. За 10 лет войны в Афганистане СССР потерял около 15 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести, то есть в среднем 1,5 тыс. в год. США и их союзники потеряли около 3 тыс. человек, то есть в пять раз по количеству меньше и в среднем за год около 150 человек. СССР тоже потерпел поражение, но с количеством как-то несравненно большее.

Талибы в открытом противостоянии никак не выдерживали столкновение с американскими военными и быстро убегали в горы и прятались, где могли. Так что о военной составляющей московским так называемым экспертам лучше помолчать.

Американцы потерпели не военное, а идеологическое поражение. Это неоспоримый факт. Причины такого положения требуют детального и отдельного рассмотрения. Однако положение действительно такое. При всех собаках, которые сейчас вешают на президента Джо Байдена, он принял взвешенное и единственно возможное решение. Афганскую гирю давно нужно было снять с американских ног и огромные средства направить на более неотложные нужды страны.

Вторая цель ясная и понятная — посеять сомнения в надежности США, как союзника. Афганистан вроде бы подтверждает, что на Вашингтон в трудную минуту надеяться нельзя.

Об этом в интервью газете «Известия» сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни.

В то же время Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО. Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».

Как по команде в Украине и Молдове пророссийские СМИ, политики и эксперты начали вещать о ненадежности американцев как союзников и Афганистану статус союзника вне НАТО ничем не помог. Другими словами, началось распространение тезиса Патрушева, и волна эта искусственно подогревается из Москвы.

Российский чиновник не случайно выделил в своем интервью Украину. Предстоят два важных события, чрезвычайно нервирующие Кремль.

Во-первых, в Киеве пройдет саммит «Крымская платформа». На ней будут присутствовать руководители и высшие должностные лица почти 50 государств. Она станет международным свидетельством непризнания российской оккупации Крыма, что имеет и будет иметь определенные дипломатические и правовые последствия. Несмотря на бодрый тон и даже определенную иронию в Кремле прекрасно понимают негативный результат киевского мероприятия.

Во-вторых, в Украине, как и в Молдове, широко распространено мнение, что вступление в НАТО очень долгий процесс, а безопасность при таком агрессином соседе требует соответствующих мер здесь и сейчас. В этом смысле для Украины статус Major Non-NATO Ally (MNNA) — Статус основного союзника США вне НАТО зависит только от Вашингтона и гораздо более эффективный во времени принятия решений.

Адресаты московского пассажа находятся не только в Киеве и в Кишиневе. В силу обстоятельств в Москве буквально запугивают центрально-азиатские государства и пытаются навязать им представление, что кроме России им рассчитывать не на кого.

Здесь не следует поддаваться нарративам российской пропаганды, а трезво оценить последствия афганских событий на отношения США с их союзниками и партнерами.

Первое. Из предоставления статуса MNNA не следует, как пытаются это представить в Москве, обязанность США своими войсками поддерживать своего союзника. Для этого заключаются отдельные договоры. Например, Япония имеет статус MNNA, но также отдельный договор безопасности с США. Там как раз и прописаны действия сторон в случае внешней агрессии. То же самое относится к Тайваню и т.д.

Второе. Статус MNNA позволяет американской администрации оперативно в случае необходимости оказывать союзнику необходимую военно-техническую помощь. В этом смысле НАТО гораздо более сложная и в чем-то неповоротливая организация, где решения принимаются на основе консенсуса, а как показывает практика, достичь его не всегда удается или на это требуется больше очень дорогого времени, чем будет пользоваться агрессор.

Третье. Если видно, что страна встала под ружье и полна решимости дать отпор агрессору, то ей имеет смысл помогать всеми доступными средствами. Дело защиты государства всегда дело соответствующего народа.

Американцы поставляют в Украину современное вооружение и это весьма напрягает московских генералов. Для своих Патрушев и говорит о ненужном оружии, такого рода успокоение собственных граждан.

Вопрос безопасности будет одним из основных во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Бросить тень на визит одна из основных задач московской политики. В том числе и раздуванием какого-то предательства.

Афганцы воевать с талибами не захотели или не собрались в нужный момент. Почему американцы должны были это делать за них. Технику и вооружение им предоставили, а дальше уже не их собственно дело. Здесь нет никакого предательства. Похоже, что афганцы сами себя предали.

Лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд в своей статье в газете The New York Times написал, что Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии».

Масуд попросил «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление перед администрацией президента Джо Байдена, «вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца (Ахмад Шаха Масуда — главы таджико-афганского «Северного альянса», воевавшего с талибами — Авт.), назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях».

Поступают сообщения, что в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками, собралось около 10 тыс. бойцов готовых воевать с талибами. О начале сопротивления талибам в Панджшере также заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, этнический таджик, который объявил себя и.о. главы государства в отсутствие бежавшего президента Ашрафа Гани. Салех намерен координировать действия с Масудом-младшим.

Маловероятно, что Вашингтон начнет помогать Масуду. Слишком велик шок от произошедшего. Кроме того, должно пройти определенное время, чтобы оценить действия захвативших Афганистан талибов.

Освободившись от афганских проблем, США переключатся на другие важные регионы. Противостояние с Китаем и Россией никто не отменял. И для этого понадобятся союзники. Настоящие.