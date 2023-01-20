США и Германия не смогли решить вопрос поставок танков Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не сумел надавить на министра обороны Германии Бориса Писториуса в вопросе разрешения поставок немецких танков Leopard для Украины из Польши и других стран.

Все поставленные в европейские и другие армии танки Leopard запрещено поставлять третьим странам без разрешения министерства обороны Германии, равно как и другое немецкое вооружение. Тем не менее, немецкие танки для борьбы с Российской армией Украине уже пообещали в Польше.

Писториус ранее заявлял, что Германия даст такое разрешение только в том случае, если Соединенные Штаты разрешат поставку Украине танков M1 Abrams. Однако в Пентагоне считают слишком затратным оснащение Украины танками Abrams.(gazeta.ru)