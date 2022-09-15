США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, которая старается занимать нейтральную позицию в отношении России. С ее помощью россиянам и российскому бизнесу удается обходить санкции Запада, и тот пытается закрыть лазейки. Он также намерен оказывать давление на страны Кавказа, Средней Азии и Персидского залива, которые россияне стали активно использовать, чтобы продолжать проводить международные транзакции, в том числе по картам.

Джеймс О’Брайен, координирующий санкционную политику в Госдепартаменте США, заявил:

«Россия будет соваться в каждую дверь. И каждая страна должна помнить, что мы будем следить за этим и разговаривать с ними».