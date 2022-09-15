США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, которая старается занимать нейтральную позицию в отношении России. С ее помощью россиянам и российскому бизнесу удается обходить санкции Запада, и тот пытается закрыть лазейки. Он также намерен оказывать давление на страны Кавказа, Средней Азии и Персидского залива, которые россияне стали активно использовать, чтобы продолжать проводить международные транзакции, в том числе по картам.
Джеймс О’Брайен, координирующий санкционную политику в Госдепартаменте США, заявил:
«Россия будет соваться в каждую дверь. И каждая страна должна помнить, что мы будем следить за этим и разговаривать с ними».
Ужесточение санкционных мер во многом связано с сектором проведения платежей. США намерены усилить нажим на турецкие банки, которые стали членами платежной системы НСПК (оператор карты «Мир»), пишет Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников, занятых разработкой соответствующих планов.
«Мы сосредоточимся на уклонении [от санкций] в финансовом секторе, — говорит один из них. — Мы пошлем очень четкий сигнал, что, например, финансовые институты третьих стран не должны подключаться к платежной системе «Мир», потому что это, знаете ли, влечет риски, связанные с уходом от санкций».
«Мы должны закрыть лазейки», — сказал второй чиновник, участвующий в идущих сейчас между ЕС и США переговорах по ужесточению применения санкционных мер.