Банки Турции пообещали российскому бизнесу в ближайшее время возобновить расчеты за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения, рассказал «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

По его словам, договоренности с местными кредитными организациями получилось достичь в мае, но трансакции по новому перечню еще не принимаются. Товарооборот с Турцией должен расшириться в июне, уточнил гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под вторичные санкции за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. После этого турецкие банки перестали одобрять платежи из России, в том числе в лирах.

С февраля банки Турции ввели послабления — разрешили проводить оплату за товары и услуги из «зеленого списка»: туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование. Несмотря на ограничения, платежи за другие товары также проходили, но они осуществлялись через агентов, говорит Порошин. Однако, по его словам, за последние три месяца объем импорта из Турции в Россию сильно просел. При этом спрос на поставки значительно вырос.

Помимо Турции платежи с Россией ограничили банки ОАЭ и Китая. При этом китайские кредитные организации отказались проводить трансакции даже в юанях. Российский бизнес надеялся, что недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай поможет решить проблему, но этого не произошло.

Пока ситуация с платежами даже ухудшается, показал опрос The Moscow Times среди импортеров, агентов, банкиров и таможенных брокеров. Так, региональные сельскохозяйственные банки Китая, через которые лучше всего проходили российские платежи, объявили о временной приостановке трансакций из России. А крупные банки — государственный Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Chouzhou — теперь запрашивают экспортную декларацию по большинству контрактов с Россией, что лишает российских закупщиков возможности вывезти из Китая санкционное оборудование.