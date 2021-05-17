США хотят повысить уровень жизни палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация хотела бы улучшить материальное положение палестинцев.

«Мы хотим увидеть возможность сосредоточиться на улучшении жизни палестинцев в материальном плане, — сказал Блинкен в интервью датскому телеканалу TV 2, стенограмму которого распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента. — У людей должна быть надежда на лучшее будущее, мы все должны работать над этим».

На вопрос, собираются ли США помогать палестинцам, госсекретарь ответил утвердительно. «Да, конечно. Думаю, что это очень важно, — отметил он. — Думаю, у нас всех есть обязательство, ответственность сделать это». Глава внешнеполитического ведомства при этом не пояснил, в чем может выражаться содействие.

«Первое, что необходимо сделать, это остановить насилие, восстановить спокойствие, а затем работать над материальными изменениями в жизни людей», — сказал он.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской стороны только в секторе Газа за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс. (ТАСС)