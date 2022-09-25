Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США ежемесячно выделяют $1,5 млрд на поддержку украинского бюджета.

Как передает ТАСС, об этом сказал он интервью CBS.

«На сегодняшний день Соединенные Штаты ежемесячно выделяют нам $1,5 млрд для поддержки нашего бюджета», — сказал он интервью CBS.

При этом, по словам Зеленского, военной помощи все еще недостаточно. «Мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы — прим. ТАСС). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно», — сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении Киева к «референдумам» в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях, Зеленский заявил, что после их проведения переговоры с Москвой станут невозможны. «Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены его результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации», — утверждал Зеленский.