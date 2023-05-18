Огромные поставки вооружений Украине, по-видимому, близки к своему пику, пишет Financial Times по результатам бесед о следующем этапе войны с 10 высокопоставленными чиновниками стран — союзниц Киева. При этом многим из них ближайший сентябрь представляется критическим моментом, после которого на тех или иных условиях нужно будет начинать мирное урегулирование.

Европейцы все сильнее беспокоятся, что в предвыборный год США не смогут обеспечивать такую же финансовую поддержку, как до сих пор. Ассигнованные Вашингтоном в 2022 г. $48 млрд закончатся в сентябре, когда завершится финансовый год в США. Новый финансовый пакет потребует голосования в Конгрессе этой осенью на фоне начала кампании по выборам президента, которые состоятся в ноябре 2024 г.

Хотя Джо Байден уверяет, что готов помогать Украине столько, сколько потребуется, опросы общественного мнения показывают, что поддержка такой позиции в американском обществе ослабевает, особенно среди республиканцев. К тому же политики в США сейчас спорят о потолке госдолга: средства на финансирование госрасходов в бюджете заканчиваются, и, если не разрешить новые заимствования, правительство может допустить дефолт уже в начале июня, предупредила в понедельник министр финансов Джанет Йеллен.

Поэтому в Вашингтоне считают ближайшие пять месяцев критическим периодом, за который Украина должна показать, что предоставленные ей миллиарды не были потрачены впустую, и добиться значимых успехов на поле боя, рассказали FT несколько европейцев, постоянно обсуждающих с Белым домом украинскую ситуацию.

По словам одного из них, «Америке важно продать эту войну как успешную, в том числе внутри страны, чтобы доказать, что все эти пакеты помощи способствовали успешному украинскому наступлению». (moscowtimes.ru)