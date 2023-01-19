Госкомстат публикует структуру продаж в розничной торговой сети, где львиная доля реализованной продукции приходится на продовольствие. А это не просто следствие роста цен, но и важнейший показатель уровня жизни.

Ведь если человек большую часть своего заработка тратит на питание, значит, на остальные расходы – одежду, коммуналку, культурный досуг, наконец, не остается денег… Такую картину рисует структура расходов населения в розничной торговой сети. Госкомстат сообщает, что за минувший год потребителям было продано товаров на 52,2 млрд манатов, в том числе продовольственных, напитков и табачных изделий — на 29,4 млрд манатов, непродовольственных товаров — на 22,8 миллиарда манатов.

При этом статистика явила традиционный для местного рынка перевес продовольствия в структуре потребительских трат. За прошлый год 51,6 процентов средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 4,7 процентов — напитки и табачные изделия. Динамика продовольственных трат зависит от нескольких факторов. Главный — доходы населения, которые трансформируются в периоды экономического роста или спада.

Если приглядеться к отчетности, то в прошлом году месячные расходы на душу населения в розничной торговой сети достигли 431,8 манатов в месяц, где на долю продуктов пришлось 243,2 маната и 188,6 манатов в среднем люди тратили на непродовольственные товары. Говоря о средних показателях, нужно понимать, что кто-то тратит много, а у кого-то расходы мизерные. В результате же выходит, что среднестатистический гражданин расходует больше, чем получает. Ведь медианная зарплата в стране, судя по последним данным Минтруда, 410 манатов, а среднюю номинальную зарплату Госкомстат заявил на уровне 829 манатов.

Конечно же, можно допустить, что получающий чуть больше восьмисот манатов в месяц гражданин тратит больше четырехсот манатов в торговых сетях. Но в массе своей взрослые и трудоспособные люди в нашей стране имеют детей и семьи… А если принять, что в семье из четырех человек работают оба родителя и получают среднюю зарплату, при текущей раскладке Госкомстата они тратят в торговых сетях больше 1700 манатов в месяц. При этом средний заработок двух работающих граждан, даже исходя из номинальной зарплаты того же Госкомстата, не дотягивает до этой суммы и не превышает в сумме 1658 манатов.

Словом, данные статистики о средних расходах не дотягивают до медианных и средних зарплат… Очевидно и то, что одними торговыми сетями расходы людей не ограничены.

По данным экономиста Неймата Алиева, подорожание продовольствия в этом году было рекордным, а потому неудивительно, что за отчетные месяцы больше половины средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходится на еду. В беднейших домохозяйствах покупка продовольствия является одной из основных статей расходов, и растущие цены на продукты питания ощущаются особенно остро, заметил в свою очередь в беседе с # экономист-аналитик Натиг Джафарли.

«Несмотря на значительный рост среднедушевого ВВП в Азербайджане в нулевые годы, ощутимых подвижек в структуре потребления не видно, — считает он, — и почти половина расходов домашних хозяйств приходится на продовольствие. Иначе обстоит ситуация в развитых странах. Допустим, в Австралии, Канаде, США расходы на продовольствие в структуре потребления домашних хозяйств может едва превышает 10 процентов».