Спустя 500 лет ученые разгадали тайну рисунка Леонардо да Винчи

Ученые нашли ответ на вопросы о специфике работы сердца человека, заданные Леонардо да Винчи более 500 лет назад. Для этого им пришлось сделать 25 тысяч снимков с помощью МРТ, сообщает издание Nature.

Группа экспертов из институтов Европы подробно изучили работу и устройство трабекул – сети мышечных волокон, которые выстирают внутреннюю поверхность человеческого сердца.

Первым в истории медицины, кто запечатлел трабекулы, стал великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи: мастер изобразил фрактальные узоры данных мышечных волокон в виде снежинок и предположил, что они необходимы, чтобы поддерживать определенный температурный уровень крови.

Для своих исследований европейские учение задействовали искусственный интеллект и проанализировали с его помощью примерно 25 тысяч МРТ-снимков сердца.

Эксперты установили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь «более эффективно» во время каждого сердцебиения. В качестве сравнения ученые привели выямки на мяче для гольфа, позволяющие ему легче катиться по шероховатой поверхности.

Ученые также отметили, что разрушение трабекул может провоцировать серьезные сердечные заболевания. (kp.ru)