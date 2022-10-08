Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную успешную операции по ликвидации террористов у границ страны.

Как сообщают источники в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники MIT ликвидировали шестерых боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Три боевика нейтрализовали в районе Гара, остальные в районе Асос.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK). (Агентство Анадолу)