5 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

На встрече были обсуждены ситуация в регионе, открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Глава государства довел до внимания то, что, несмотря на приглашение представителей армянского населения Карабахского региона Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции в столицу Баку и другие города нашей страны, они отказались от этого.

Игорь Ховаев заявил, что Россия продолжит усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечению устойчивого мира в регионе.