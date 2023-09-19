Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выступил с настоятельными призывами к немедленному прекращению огня и подлинному диалогу между Баку и армянской общиной в Карабахе. В заявлении, размещенном в социальной сети X, Клаар подчеркнул острую необходимость прекратить продолжающиеся военные действия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

«Поступили трагические сообщения о гибели азербайджанцев в результате сегодняшнего взрыва на мине», — отметил Клаар. «Однако продолжающиеся военные действия только ухудшат ситуацию. Существует настоятельная необходимость в немедленном прекращении огня для обеспечения подлинного диалога между Баку и карабахскими армянами как единственного способа достижения мирного сосуществования», — заявил он.