По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

Было отмечено, что спасатели МЧС в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмараша, серьезно пострадавшего от землетрясения, извлекли из-под обломков 53 человек, а также 691 тело.

Поисково-спасательные операции продолжают с применением специальных технических средств, привлечением собак-спасателей.

Будет предоставлена дополнительная информация о ходе операций.