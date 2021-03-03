SpaceX экстренно отменила взлет прототипа Starship

Американская компания SpaceX экстренно отменила влет прототипа космического корабля Starship SN10, запланированный в рамках летных испытаний, сообщает РИА Новости.

Процесс запуска корабля был остановлен сразу после начала работы двигателей.

«Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для еще одной попытки полета сегодня», — сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Starship SN10, предназначенный для полетов на Марс, должен был стартовать в районе Бока-Чика в штате Техас в 00.14 по бакинскому времени.