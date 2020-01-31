Созданы новые специальности в магистратуре

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в «Классификацию некоторых специальностей на уровне магистратуры».

Как сообщает Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, добавлены новые специальности: в группу естественных наук — «Безопасность государственных информационных систем и цифровое правительство», в группу технических и технологических специальностей — «Нанотехнология в нефтегазовой добыче», «Искусственный интеллект», «Дистанционное наблюдение», в группу специальностей по здравоохранению, благосостоянию и услугам — «Обеспечение качества лекарственных препаратов».