Созданы новые специальности в магистратуре

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в «Классификацию некоторых специальностей на уровне магистратуры».

Как сообщает Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, добавлены новые специальности: в группу естественных наук — «Безопасность государственных информационных систем и цифровое правительство», в группу технических и технологических специальностей — «Нанотехнология в нефтегазовой добыче», «Искусственный интеллект», «Дистанционное наблюдение», в группу специальностей по здравоохранению, благосостоянию и услугам — «Обеспечение качества лекарственных препаратов».

| 2020-01-30T22:17:33+00:00 31 января 2020, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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