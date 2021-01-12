Создано Агентство по развитию медиа

В Азербайджане создано Агентство по развитию медиа. Исполнительным директором Агентства назначен Исмаилов Ахмед Мухаммед оглу.

Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Установлены размер уставного фонда, порядок формирования имущества и основы финансовой деятельности Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Это нашло отражение в Уставе Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики, утвержденном указом президента Азербайджанской Республики от 12 января 2021 года.

В соответствии с уставом, размер уставного фонда агентства составляет 285 405 манатов.

Имущество агентства формируется из уставного фонда, имущества, предоставленного учредителем, а также средств, выделенных из госбюджета, доходов от деятельности, пожертвований, грантов, привлекаемых инвестиций и других не запрещенных законом средств.

Также определен порядок управления Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики.

В соответствии с уставом, в своей деятельности и управлении агентство применяет стандарты корпоративного управления.

Органами управления агентства являются Наблюдательный совет и исполнительный директор.

В состав Наблюдательного совета входят назначаемые и освобождаемые от должности президентом Азербайджанской Республики председатель и шесть членов.

Совет функционирует на общественных началах.

Уставом установлены обязанности Наблюдательного совета, в число которых входит представление президенту Азербайджанской Республики предложений и соответствующих документов для выполнения функций учредителя; определение направлений развития, стратегических целей и планов агентства, осуществление контроля над его деятельностью, выполнение других обязанностей, предусмотренных настоящим уставом.