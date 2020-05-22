Создана Алятская свободная экономическая зона

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны, сообщает в пятницу Trend.

Согласно документу, создана Алятская свободная экономическая зона (далее Свободная зона) и ее уполномоченная структура.

Кабинету министров поручено представить Президенту Азербайджана соответствующие предложения по выдаче Свободной зоне единоразового, безвозмездного и постоянного права на использование земель на территории Гарадагского района Баку, указанных в земельных планах в приложении 1-3 к настоящему Указу, совместно с соответствующими земельными планами.

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» поручено в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана проекты необходимых нормативно-правовых актов для включения отведенного участка в территорию Свободной зоны.

Уполномоченной структуре Свободной зоны поручено представить Президенту Азербайджана предложения по определению организационной структуры в течение пятнадцати дней. В решении вопросов, вытекающих из настоящего Указа, органы центральных и местных исполнительных властей, учрежденные от имени государства публичные юридические лица и юридические лица, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, должны обеспечить оказание необходимой помощи уполномоченной структуре Свободной зоны.